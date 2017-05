Greenpeace findet multiresistente Keime und Antibiotika in Gülle

Hannover Mit Gülle aus Schweineställen gelangen nach einer Greenpeace-Untersuchung multiresistente Keime und Antibiotika großflächig in die Umwelt. Laboranalysen von 19 Gülleproben, wovon 9 aus Niedersachsen stammen, hätten dies ergeben, teilte die Umweltschutzorganisation mit. 13 Proben hätten Bakterien enthalten, die gegen ein auch bei Menschen häufig verabreichtes Antibiotikum resistent waren. Die Agrarindustrie setze viel zu sorglos Antibiotika in den Ställen ein, hieß es. Als Konsequenz könnten Kranke wieder häufiger an harmloseren Infektionen wie Harnwegsentzündungen sterben.