Koalition, nein danke! So verworren ist die Lage in NRW

Stellt euch vor, es ist Koalition – und keiner will mitmachen. Ein bisschen so muss sich CDU-Mann Armin Laschet am Montag nach seinem Wahlsieg in NRW fühlen: Der Christdemokrat hat die Wahl zwischen zwei Bündnispartnern, die beide eigentlich gar nicht möchten. Wie das?Dass es für eine schwarz-gelbe...