Kann Armin Laschet nur durch einen Trick Ministerpräsident werden?

Die Wahl im Land hat Armin Laschet am Sonntagabend klar gewonnen, bei seinem eigenen Wahlkreis war das Ergebnis lange Zeit unsicher. In Aachen lag er Kopf an Kopf mit SPD-Konkurrentin Daniela Jansen – er gewann schließlich mit einem hauchdünnen Vorsprung von weniger als einem Prozent der Stimmen....