De Maizière fordert EU-Grenzschutzmission für Libyen

Berlin Die deutsche und die italienische Regierung haben die Entsendung einer EU-Grenzschutzmission an die Südgrenze Libyens gefordert. Man müsse verhindern, dass hunderttausende Menschen, die sich in den Händen von Schmugglern befinden, erneut ihr Leben in Libyen und im Mittelmeer riskierten. So zitiert die "Welt am Sonntag" aus einem Schreiben der Innenminister Deutschlands und Italiens, Thomas de Maizière und Marco Minniti an die EU-Kommission. Die EU müsse in Afrika mehr gegen die Flüchtlingskrise unternehmen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder