"Muster des Wegsehens": Streit über von der Leyens Krisenstrategie

Berlin Herrschen systematische Missstände in der Bundeswehr oder bringen Einzelfälle die ganze Truppe in Verruf: Experten streiten über die richtigen Schlussfolgerungen aus der Affäre um rechtsextreme Soldaten. Generalinspekteur Volker Wieker kritisierte, es habe sich ein "Muster des Wegsehens" etabliert. Ex- Verteidigungsminister Volker Rühe sieht die Truppe dagegen grundlos unter einen Pauschalverdacht gestellt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte die Durchsuchung aller Kasernen nach Wehrmachtsdevotionalien angeordnet. Rühe hält das für Aktionismus.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder