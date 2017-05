Union benennt DPolG-Chef Wendt als Sachverständigen

Berlin Der wegen seiner Gehaltsbezüge umstrittene Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, ist von der Unionsfraktion als Sachverständiger berufen worden. Er solle an einer Bundestagsanhörung teilnehmen, schreibt die "Berliner Zeitung", bei der es um einen Gesetzentwurf zur Schaffung eines unabhängigen Polizeibeauftragten gehe. An diesen sollen sich Bürger und Polizisten wenden können. Kritik kommt von den Grünen. Wendt steht in der Kritik, weil er trotz Freistellung für die Gewerkschaftsarbeit viele Jahre lang ein Teilzeitgehalt als Polizist kassiert hatte.

