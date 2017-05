Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen geht heute der Landtagswahlkampf zu Ende. Bundeskanzlerin Angela Merkel will in Aachen noch einmal für CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet werben. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft kommt in Düsseldorf zu einem Familienfest der SPD. FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner hält eine Rede in Düsseldorf. Die Wähler entscheiden morgen, ob die rot-grüne Koalition im Amt bleibt oder von einem anderen Parteienbündnis abgelöst wird.

