Papst begeistert in Portugal empfangen

Hunderttausende haben Papst Franziskus im tiefkatholischen Portugal einen begeisterten Empfang bereitet. Anlass der Reise ist der 100. Jahrestag der Marien-Erscheinung von Fátima. Der Tag wird in dem Wallfahrtsort morgen mit der Heiligsprechung von zwei Hirtenkindern gefeiert. Insgesamt drei Hirtenkindern soll Maria am 13. Mai 1917 in Fátima erstmals erschienen sein. Nach katholischem Glauben erschien die Gottesmutter den Kindern dann noch weitere fünf Male.