Neuer Fall Yücel? Deutsche Journalistin in Türkei verhaftet

Es war 3.30 Uhr in der Frühe, als die Anti-Terror-Einheit anrückte. Die türkischen Polizisten drangen gewaltsam in die Wohnung von Mesale Tolu im Istanbuler Stadtteil Kartal ein und verhafteten sie. Die 33-Jährige war allein mit ihrem zweijährigen Sohn Serkan, den sie in aller Eile bei den Nachbarn...