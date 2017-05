Anwälte: Keine finanziellen Russland-Verbindungen Trumps

Washington Die Einkommensteuererklärungen der vergangenen zehn Jahre von US-Präsident Donald Trump zeigen laut seiner Anwälte keine Einkommen aus russischen Quellen oder Außenstände bei russischen Schuldnern. Allerdings gebe es Ausnahmen, in denen Trump aus russischen Quellen Geld verdient habe. Zum einen habe Trump 2013 mit einem in Moskau ausgerichteten Schönheitswettbewerb 12,2 Millionen US-Dollar eingenommen. 2008 habe Trump Immobilien im Wert von 95 Millionen US-Dollar an einen russischen Milliardär verkauft.

