Dutzende Ex-Börsen-Mitarbeiter in der Türkei festgenommen

Fast zehn Monate nach dem Putschversuch in der Türkei sind am Freitag 57 ehemalige Mitarbeiter der Istanbuler Börse festgenommen worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete am Freitag, bei dem Einsatz in mindestens sechs Provinzen des Landes werde nach weiteren 45 Verdächtigen...