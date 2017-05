Bericht: Deutsche in der Türkei verhaftet

Istanbul Eine Deutsche ist Medienberichten zufolge in der Türkei unter dem Verdacht der Terrorpropaganda festgenommen worden. Wie die ARD berichtet, wurde die Übersetzerin schon am 30. April festgesetzt, seit 6. Mai sitzt Mesale Tolu im Frauengefängnis in Istanbul. Dem Bericht nach wurde sie von einer Anti-Terror-Einheit in ihrer Wohnung festgenommen. Es erging Haftbefehl wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Tolu arbeitete für eine linksgerichtete Nachrichtenagentur.

