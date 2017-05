Macrons neue Partei „En Marche“ peilt die Mehrheit an

In der französischen Parteienlandschaft ist ein Ufo gelandet. Das schwer identifizierbare Objekt heißt „La République en Marche“ („Die Republik in Bewegung“). Auf diesen Namen wurde am Donnerstag die Graswurzel-Bewegung „En Marche“ (EM) umgetauft, die Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron...