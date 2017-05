Bringt die Landtagswahl in NRW einen Machtwechsel?

Der Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen geht in die letzte Runde. Am Mittwoch erteilte NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) Rot-Rot-Grün als mögliche Koalition eine klare Absage: „Mit mir als Ministerpräsidentin, das sage ich klar, wird es keine Regierung mit Beteiligung der Linken geben“,...