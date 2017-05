Peking Deutschland und China wollen bei Entwicklungsprojekten in Afrika künftig an einem Strang ziehen. Beide Staaten werden "gemeinsam Verantwortung" übernehmen, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller anlässlich der Gründung eines deutsch-chinesischen Zentrums für nachhaltige Entwicklung in Peking. Neben Projekten in Afrika wollen beide Länder mit dem neuen Nachhaltigkeitszentrum auch den Austausch bei Themen wie Klimaschutz und Emissionsminderungen vorantreiben.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder