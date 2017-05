Weniger Flüchtlinge kehren freiwillig in ihre Heimat zurück

Foto: dpa Picture-Alliance / arifoto UG / picture alliance / arifoto UG/Mi

Die Fingerabdrücke des Flüchtlings Filimon, der nach eigenen Angaben aus Eritrea kommt, werden Ende 2016 in der Erstaufnahmestelle in Suhl (Thüringen) von Sachbearbeiter Jörg Kenschik mit einem Scanner registriert. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat seit einem Jahr eine Außenstelle in Suhl. Foto: dpa Picture-Alliance / arifoto UG / picture alliance / arifoto UG/Mi