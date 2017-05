Opposition fordert im Diesel-Skandal rasche Reformen

Berlin Im Skandal um überhöhte Abgaswerte fordert die Opposition zügige Reformen bei der Zulassung und Kontrolle von Diesel-Pkw. Die Autolobby könne nach wie vor den Takt vorgeben und die Bundesregierung stelle zum Wohle der Industrie Gesundheitsschutz und Verbraucherrechte hinten an, sagte Herbert Behrens von der Linken. Es gebe "auf allen Ebenen" Bedarf an grundlegenden Reformen. Linke und Grüne im Bundestag legten in Berlin ihre Voten zum Ende des Abgas-Untersuchungsausschusses vor. Der Abschlussbericht soll im Juni vorgelegt werden.

