Kritische Soldaten: Nicht nur Führung hat bei Affäre versagt

Berlin In der Bundeswehr-Affäre um den terrorverdächtigen Franco A. haben aus Sicht eines Forums kritischer Soldaten nicht nur Vorgesetzte versagt. Auch jeder einzelne Soldat sei in der Verantwortung, sagte Hauptmann Florian Kling, Sprecher des Arbeitskreises Darmstädter Signal, im ZDF-"Morgenmagazin". Soldaten seien Staatsbürger in Uniform. Und die müssten selbstverständlich nach rechts und links schauen und melden, wenn ihnen was auffällt im Kameradenkreis. Scheinbar passiere das zu selten, sagte Kling. Im konkreten Fall von Franco A. habe es zumindest nicht funktioniert.

