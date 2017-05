Sonntagsfrage: SPD verliert in Umfrage - Schulz-Effekt weg?

Der „Schulz-Effekt“ scheint verpufft zu sein. In einer neuen Insa-Umfrage zur Bundestagswahl, die am Dienstag veröffentlicht wurde, hat die SPD weiter an Boden verloren, während die Union leicht zulegen konnte. Nach der Wahlschlappe für SPD-Ministerpräsident Torsten Albig in Schleswig-Holstein am...