Bundesanwaltschaft nimmt terrorverdächtige Syrer fest

Karlsruhe Die Bundesanwaltschaft hat zwei mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Terrorvereinigung Al-Nusra-Front in Berlin und Sachsen-Anhalt festnehmen lassen. Außerdem wurden die Wohnungen der beiden Syrer durchsucht, teilte die Karlsruher Behörde mit. Der 30-Jährige und der 23-Jährige sollen sich 2012 in Syrien einer Kampfeinheit der Terrorgruppe angeschlossen haben. Der 30-Jährige soll unter anderem im Frühjahr 2013 einen Scharfschützen des syrischen Regimes die Kehle durchgeschnitten haben. Mitte 2013 schloss er sich der Terrormiliz IS an.

