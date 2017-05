Deutschland erwartet viel von Macron

Berlin Frankreichs neuer starker Mann Emmanuel Macron weckt in Deutschland Hoffnung auf eine intensive Zusammenarbeit. Kanzlerin Angela Merkel setzt auf eine enge Kooperation: "Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass wir gut zusammenarbeiten werden", sagte sie: "Emmanuel Macron trägt die Hoffnung von Millionen von Franzosen - auch von vielen Menschen in Deutschland und ganz Europa." Macron will nach seiner Amtsübernahme nach Berlin fliegen, um Merkel zu treffen. Dieser Antrittsbesuch wird seine erste offizielle Auslandsreise sein.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder