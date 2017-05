Stegner zurückhaltend zu Albigs Zukunft: "In Ruhe analysieren"

Kiel Nach der Niederlage der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holsteins hat sich Landeschef Ralf Stegner zurückhaltend über die politische Zukunft des Ministerpräsidenten Torsten Albiggeäußert. Auf die Frage nach dessen Zukunft sagte er im Bayerischen Rundfunk: "Das müssen wir in Ruhe analysieren. Da werden jetzt nicht öffentlich Noten verteilt an einzelne Beteiligte." Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis kam die CDU auf 32 Prozent. Die SPD erhielt 27,2 Prozent, gefolgt von Grünen mit 12,9 und der FDP mit 11,5 Prozent.