CDU klarer Wahlsieger – Schleswig-Holstein vor Machtwechsel

Die CDU klar vor der SPD, Grüne und FDP jeweils im zweistelligen Bereich – und die AfD muss um den Einzug in den Landtag zittern. So sehen erste Prognosen, die am Sonntagabend um 18 Uhr direkt nach Schließung der Wahllokale von ARD und ZDF veröffentlicht wurden, die politische Lage in...