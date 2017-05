Alle Kasernen werden nach Wehrmachts-Andenken durchsucht

Nach der Entdeckung von Wehrmachtsandenken in einer weiteren Kaserne hat Generalinspekteur Volker Wieker die Durchsuchung aller Bundeswehrgebäude angeordnet. Das Verteidigungsministerium bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Bild am Sonntag“ (Bezahlangebot). Wieker habe am Freitag die...