Feministische Aktivistinnen protestieren oben-ohne gegen Le Pen

Paris Aktivistinnen der Frauenrechtsorganisation Femen haben mit einem Oben-ohne-Protest vor einem Sieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl gewarnt. In der Nähe von Le Pens Wahllokal im nordfranzösischen Hénin-Beaumont entrollten sie ein Banner mit der Aufschrift: "Marine an der Macht - Marianne verzweifelt". Die Marianne ist die Symbolfigur der französischen Republik. Fünf Frauen mit nackten Oberkörpern beteiligten sich an der Aktion. Auf Fotos war zu sehen, dass mindestens eine von ihnen von der Polizei abgeführt wurde.

