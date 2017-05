Tag der Entscheidung in Frankreich: Wer folgt auf Hollande?

Paris In einer historischen Richtungswahl mit Bedeutung für ganz Europa stimmt Frankreich heute über sein neues Staatsoberhaupt ab. In der Stichwahl trifft die Rechtspopulistin Marine Le Pen auf den pro-europäischen Mitte-Links-Kandidaten Emmanuel Macron. Ein Sieg der EU-Gegnerin Le Pen würde die Europäische Union schwer erschüttern - die Abstimmung wird deshalb international mit Spannung und Nervosität verfolgt. Macron geht als klarer Favorit in die Wahl.