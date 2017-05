Tausende Polen demonstrieren in Warschau gegen die Regierung

Bei einem „Marsch für die Freiheit“ haben Tausende Menschen in Polen gegen die Regierung der national-konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) demonstriert. Zu der Kundgebung am Samstag in der Warschauer Innenstadt hatte die größte Oppositionspartei, die Bürgerplattform (PO), aufgerufen....