Seehofer: Herrmanns Kandidatur richtet sich nicht gegen de Maizière

Germering Die Spitzenkandidatur des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann für die Bundestagswahl ist nach Ansicht von CSU-Chef Horst Seehofer kein Angriff auf CDU-Amtsinhaber Thomas de Maizière. "Joachim Herrmann ist ein Angebot für etwas, nicht gegen etwas oder jemanden", sagte Seehofer vor Beginn des Listenparteitags in Germering bei München. Herrmann soll am Mittag von den Delegierten an die Spitze der CSU-Liste gewählt werden, im Falle eine Wahlsieges würde die CSU mit ihm gerne das Bundesinnenministerium übernehmen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder