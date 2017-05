Russland schließt syrische Schutzzonen für US-Kampfjets

Astana Russland hat den Luftraum über den künftigen Schutzzonen in Syrien für Kampfjets der USA und ihrer internationalen Koalition geschlossen. Das stehe zwar nicht ausdrücklich in dem Memorandum über die Einrichtung der De-Eskalationszonen, "aber die Flüge über diesen Territorien werden eingestellt". Das sagte der Leiter der russischen Delegation bei den Syrien-Gesprächen in Astana. Russland, die Türkei und der Iran hatten gestern beschlossen, in syrischen Rebellengebieten vier Zufluchtsorte für die kriegsgeplagte Bevölkerung zu schaffen. Die Kämpfe dort sollen ab morgen ruhen.

