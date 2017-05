Franco A. schaffte Munition der Bundeswehr beiseite

Franco A. wollte töten. Und er hatte Munition gestohlen, rund 1.000 Schuss. Was am Donnerstag im parlamentarischen Raum an Informationen durchsickert, lässt kaum Zweifel zu: Der verhaftete Oberleutnant plante eine Gewalttat. Bislang ermittelt der Generalbundesanwalt deswegen – und nicht wegen...