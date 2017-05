Affäre Franco A.: Bundeswehr-Munition bei Komplizen gefunden

Berlin In der Affäre um den terrorverdächtigen Soldaten Franco A., der ein Doppelleben als falscher Flüchtling geführt hatte, gibt es immer mehr Details. Wie aus dem Verteidigungsministerium verlautete, stammen Munition und Ausrüstungsgegenstände, die bei seinem mutmaßlichen Komplizen in Offenbach gefunden worden waren, aus Bundeswehrbeständen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen traf sich in Berlin mit hochrangigen zivilen und militärischen Führungskräften, um über den Fall zu sprechen. Es ging auch um das Prinzip der "Inneren Führung". Dieses hatte aus Sicht der Ministerin im Fall des rechtsextremen Soldaten Franco A. nicht gegriffen.

