Generalinspekteur kündigt Klärung auf höchster Ebene an

Berlin Generalinspekteur Volker Wieker hat im Fall des rechtsextremen Bundeswehr-Offiziers eine Klärung auf höchster Ebene angekündigt. Es gehe nicht um einen Generalverdacht, sondern um berechtigte Sorgen, sagte Wieker im ARD-"Morgenmagazin". Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will sich am Nachmittag in Berlin mit rund 100 Generälen und Admiralen treffen. Laut Wieker soll unter anderem geklärt werden, inwieweit ein falsch verstandener, übertriebener Korpsgeist Ursache für das Verschweigen von Missständen in der Truppe sein könnte.

