Weiter Kritik an von der Leyen - Treffen mit Führungskräften

Berlin Die Kritik an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hält an. Von der Leyen habe nur schöne Bilder produziert, aber kein einziges Problem der Bundeswehr gelöst, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Von der Leyen will sich heute mit rund 100 Generälen und Admiralen treffen. Dabei soll geklärt werden, warum Informationen zu Verfehlungen in der Bundeswehr mehrfach nicht den Weg ins Ministerium gefunden hatten. Hintergrund sind die Affäre um einen rechtsextremen Offizier und Fälle von Erniedrigung, sexueller Herabwürdigung und Schikane.

