Bundeswehr: Franco A. hat Pistole angeblich im Gebüsch gefunden

Die Schlinge um Franco A. zieht sich zu. Noch ist er nicht in Haft. Aber die Polizei hat ihn vernommen, ist ihm auf den Fersen. In der Not wendet sich der Oberleutnant an den Mann, der ihm schon mal zur Seite stand. Anfang Februar 2017 schreibt er dem Wehrdisziplinaranwalt beim Streitkräfteamt eine...