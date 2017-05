EU steigert Brexit-Rechnung auf über 100 Milliarden Euro

Brüssel Bei den Brexit-Verhandlungen könnte die EU über 100 Milliarden Euro von Großbritannien fordern - 40 Milliarden mehr als bisher gedacht. Das meldete die "Financial Times". Ein Sprecher von EU-Chefunterhändler Michel Barnier bestätigte die Summe nicht, wohl aber, dass Experten interne Berechnungen anstellten. Großbritannien lehnte die Forderung umgehend ab. Der britische Brexit-Minister David Davis sagte dem Sender ITV, dass Großbritannien eine so hohe Summe nicht zahlen werde. Sein Land bezahle das, wozu es gesetzlich verpflichtet sei, und nicht das, was die EU wolle.

