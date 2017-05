Schlagabtausch vor Stichwahl: TV-Duell Le Pen gegen Macron

Paris Vier Tage vor der Entscheidung über Frankreichs neuen Staatschef treffen die Kandidaten Marine Le Pen und Emmanuel Macron in einem TV-Duell aufeinander. Der verbale Schlagabtausch der Rechtspopulistin Le Pen mit ihrem sozialliberalen Widersacher am Abend könnte hart werden: Die beiden hatten sich in den vergangenen Tagen bereits scharf angegriffen. Die Stichwahl am kommenden Sonntag gilt als Schicksalswahl für Europa. Le Pen will Frankreich im Falle eines Wahlsieges aus dem Euro führen und ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft Frankreichs ansetzen.

