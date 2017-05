Dutzende Festnahmen bei Mai-Demonstrationen in Istanbul

Istanbul Bei Demonstrationen zum Tag der Arbeit hat es in Istanbul Dutzende Festnahmen gegeben. 70 Menschen habe die Polizei im Stadtteil Besiktas in Gewahrsam genommen, berichtet ein TV-Sender. Außerdem gab es Auseinandersetzungen mit Demonstranten, die zum Taksim-Platz laufen wollten. Die Behörden hatten Kundgebungen dort wieder verboten. Gewerkschaftler und Regierungskritiker versammelten sich friedlich im Stadtteil Bakirköy. Für Gewerkschaften hat der Taksim-Platz eine besondere Bedeutung. Am 1. Mai 1977 hatten dort Heckenschützen auf eine Demo mit rund 500 000 Teilnehmern geschossen.