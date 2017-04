Merkel provoziert nicht auf heikler Mission in Saudi-Arabien

Die Frau im hellblauen Sakko ist umringt von saudischen Würdenträgern. Männer in hellen Gewändern und rot-weiß gemusterten Turbanen defilieren an ihr vorbei. Bundeskanzlerin Angela Merkel schüttelt jedem die Hand, schaut ihnen in die Augen und nickt zur Begrüßung leicht den Kopf. Im Saal hängen...