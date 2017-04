36 Jesiden nach drei Jahren als IS-Sklaven wieder frei

Fast drei Jahre lang waren sie in der Gewalt von IS-Schergen, nun sind sie in Sicherheit: 36 Jesiden, darunter etliche Frauen und Kinder, sind nach fast drei Jahren Gefangenschaft im Nordirak aus den Händen der Terrormiliz IS befreit worden.Die Nachricht kam am Sonntag vom UN-Nothilfebüro (Ocha)....