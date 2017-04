Merkel spricht mit saudischem König über Terror-Bekämpfung

Berlin Kanzlerin Angela Merkel ist in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda zu Gesprächen mit dem Königshaus über Terror-Bekämpfung und Kriege sowie Klimaschutz und Frauenrechte eingetroffen. Sie wird von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Zudem will sie mit dem Königshaus den Gipfel der 20 Industrie- und Schwellenländer im Juli in Hamburg vorbereiten, auch Saudi-Arabien nimmt teil. Sie trifft sich aber auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Die Menschenrechtslage gilt wegen der Todesstrafe und massiv eingeschränkter Frauenrechte als verheerend.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder