„Wir sind nicht Burka“ – Thomas de Maizières Thesen zur deutschen Leitkultur

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat einen Zehn-Punktekatalog für eine deutsche Leitkultur vorgelegt. „Ich will mit einigen Thesen zu einer Diskussion einladen über eine Leitkultur für Deutschland“, schreibt de Maizière in einem Gastbeitrag für die „Bild am Sonntag“ (Bezahlinhalt). Wer...