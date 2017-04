Fakes und Propaganda: Facebook gibt Einblick in Probleme

Social Bots, die massenhaft Beiträge systematisch liken und nach oben spülen, Gruppen, in denen nur Bots agieren, gezielte Angriffe auf einzelne Accounts: Facebook will nun mehr dagegen tun. Axel Stamos, Sicherheitschef des Netzwerks, ist am Donnerstag mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit...