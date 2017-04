SPD will mit Spezialsoftware zielgenauen Wahlkampf führen Der in der Wahlkampfzentrale vorgestellte sogenannte "Mobilisierungsplaner" fußt auf Daten der Bundestagswahl 2013 und zeigt diejenigen Orts- und Gemeindeteile tiefrot an, in denen ein Haustürwahlkampf besonders erfolgversprechend sein müsste.