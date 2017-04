Merkel will bei Brexit über finanzielle Verpflichtungen sprechen

Berlin Bei den Verhandlungen über den Brexit muss nach dem Willen von Kanzlerin Angela Merkel von Beginn an auch über die finanziellen Verpflichtungen Londons gesprochen werden. Merkel betonte in einer Regierungserklärung im Bundestag, diese Verpflichtungen erstreckten sich auch auf die Zeit nach dem Brexit. Am Samstag wollen Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs der 27 verbleibenden EU-Staaten in Brüssel Leitlinien für die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens beschließen.

