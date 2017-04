FDP-Parteitag in Berlin: Bekommt Lindner ein Rekordergebnis?

Er gilt als Retter der Partei, als Architekt der neuen FDP. Wie kein anderer kämpft Christian Lindner für den Wiedereinzug der Liberalen in den Bundestag. Am Freitag stellt sich der 38-Jährige in Berlin zur Wiederwahl als Parteichef. Gut möglich, dass ihn die Delegierten des Parteitags mit einem...