Über 1000 Gülen-Anhänger in der Türkei festgenommen

In der Türkei sind über 1000 angebliche Unterstützer des Predigers Fethullah Gülen festgenommen worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, am Mittwoch sei es bei zeitgleichen Razzien zu insgesamt 1009 Festnahmen gekommen.Ziel der Operation, deren Zentrum in der Hauptstadt Ankara...