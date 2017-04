30 Tote in Venezuela - Opposition sieht "perfekten Sturm"

Caracas Venezuelas sozialistischer Präsident Nicolás Maduro lehnt trotz 30 Toten bei den jüngsten Protesten und Unruhen Neuwahlen ab. Er wirft der Opposition einen Putschversuch vor. Es gibt zunehmende Sorgen vor einem Abdriften in einen Bürgerkrieg. Für heute sind neue Massenproteste geplant. Oppositionsführer Henrique Capriles will das Momentum nutzen. "Ich glaube, es sind die Bedingungen für einen perfekten Sturm gegeben für einen Wandel in Venezuela. Aber für einen demokratischen Wandel", sagte er der Zeitung "La Nación".