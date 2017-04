USA bauen im Nordkorea-Konflikt Raketenabwehr in Südkorea auf

Seoul Angesichts der wachsenden Spannungen im Konflikt mit Nordkorea demonstrieren die USA militärische Stärke. Das US-Militär begann mit dem Aufbau eines umstrittenen Raketenabwehrsystems in Südkorea. Erste Container mit Bauteilen wurden auf ein Gelände in der Provinz Gyeongsang gebracht. Das System dient der Abwehr von Kurz- und Mittelstreckenraketen. Nach zwei Atomversuchen und zahlreichen Raketentests durch Nordkorea seit dem vergangenen Jahr ist die Lage in der Region sehr angespannt.