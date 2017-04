In Litauen hat eine Nato-Militärübung im baltischen Luftraum mit Beteiligung der Bundeswehr begonnen. Bei dem zweitägigen Manöver "Ramstein Alloy 4" üben Kampfjets aus den vier Nato-Staaten Deutschland, Niederlande, Norwegen und Polen eine Operation zur Identifizierung und Begleitung eines Zivilflugzeugs, das den Funkkontakt zur Flugsicherung verloren hat. Mit einem virtuellen Manöver proben zahlreiche Nato-Länder in Estland in dieser Woche auch den Ernstfall für einen Angriff aus dem Netz.

