So verlief der Antrittsbesuch von Ivanka Trump in Berlin

Ivanka Trump überragt sie alle: die Königin, die Kanzlerin, die Außenministerin. Was zum einen an ihrer Körpergröße von 1,83 Meter liegt, zum anderen an blauen Pumps mit sehr hohen Absätzen. Die US-amerikanische „First Daughter“ wirkt etwas nervös auf dem Podium, spielt an ihren Fingernägeln,...